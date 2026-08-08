Cierran playas en sur de Rusia 5 días después de mortal ataque ucraniano en Guelendzhik

"En vista del peligro de ataque de drones y del trabajo de las defensas antiaéreas, todas las playas en Guelendzhin y los distritos rurales Kabardino y Divnomorsk han sido cerradas", escribió en Telegram el alcalde de la ciudad balneario, Alexéi Bogodistov.

El jefe de la Administracion local llamó a la población a mantener la calma y señaló que la máxima prioridad es la seguridad de la población.

El pasado lunes siete personas, incluyendo tres niños, murieron en una playa de Guelendzhik tras la explosión de un dron ucraniano derribado por las defensas antiaéreas.

Según la prensa independiente, las alarmas antiaéreas no se activaron, por lo que el ataque cogió desprevenidas a cientos de familias junto al mar.

Además, cerca de medio centenar de personas resultaron heridas.

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La explosión fue grabada en sus teléfonos por alarmados bañistas que se encontraban al otro lado de la playa, donde decenas de personas decidieron abandonar con urgencia el agua y buscar refugio en previsión de nuevos ataques.

Tras el incidente, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, acusó a los países de la OTAN de patrocinar el "terrorismo ucraniano".

"No hace mucho la OTAN y la Unión Europea declaraban la tolerancia cero al terrorismo. Ahora, ellos mismos son parte de las acciones del terrorismo internacional", señaló.