Delcy Rodríguez designa nuevo presidente para la estatal eléctrica, tras llamado al ahorro

En una publicación en Instagram, la cartera de Estado indicó que Fernández tiene veintisiete años de trabajo dentro de Corpoelec, por lo que aportará "su experiencia y compromiso al fortalecimiento y mejora de este servicio esencial para el pueblo venezolano".

El ingeniero sustituye en el cargo a José Luis Betancourt, quien ahora pasará a ser viceministro de Servicios Eléctricos, de acuerdo con la información del ministerio, que señaló que el funcionario tendrá la tarea de reforzar el equipo encargado de impulsar "esta tarea estratégica para el país".

El pasado 2 de agosto, Rodríguez pidió al país ahorrar luz y agua ante el fenómeno climático del "Superniño", como se conoce coloquialmente a un episodio de El Niño de gran intensidad, y anunció un plan para sumar 4.800 megavatios (MW) al sistema eléctrico en lo que queda de año.

La mandataria dijo entonces que pidió "planes específicos" para afrontar el incremento de las temperaturas y la reducción de las fuentes hídricas, entre ellos incorporar 4.800 MW a la generación termoeléctrica.

El viernes, un grupo de activistas venezolanos, de la ONG Monitor Ciudad, denunció que los constantes y prolongados cortes eléctricos que sufre el país son culpa del Gobierno y no de El Niño, el fenómeno climático que se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas en el Pacífico.

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"Si bien el fenómeno de El Niño, sin duda alguna, va a impactar el agua en Venezuela, va a causar sequías (...) lo cierto es que nosotros teníamos energía de respaldo que era toda una capacidad instalada termoeléctrica para suplir esto", señaló el director de Monitor Ciudad, Jesús Armas, desde Corpoelec, en el norte de Caracas.

Esta semana, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, informó que un equipo de expertos técnicos del Departamento de Energía de su país realizó un diagnóstico técnico de la principal hidroeléctrica de la nación caribeña para definir una ruta de modernización del sistema eléctrico.

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro de electricidad, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento.