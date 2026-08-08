Descubren un pecio de un barco de época romana con cientos de anforas en el mar de Sicilia

El fragmento de nave fue hallado a una profundidad de 46 metros apoyado en el lecho marino "y contiene cientos de ánforas, en su mayoría del tipo Dressel 1A, dos anclas de plomo y otra estructura de plomo", informó este sábado el Ministerio de Cultura en un comunicado.

"Este es uno de los descubrimientos arqueológicos subacuáticos más importantes de los últimos años", declaró el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, quien añadió: "el mar sigue devolviéndonos valiosos fragmentos de nuestra historia, y el pecio del Mazara del Vallo nos habla de las personas, las rutas y los intercambios que hicieron del Mediterráneo una encrucijada de civilizaciones"

Giuli agregó que ahora "la investigación continuará desvelando su historia y poniéndola al alcance de la comunidad".

El descubrimiento se produjo durante una inspección conjunta por vayas fuerza del orden italianas tras haber sido avistado por algunas personas.

El yacimiento será ahora objeto de una mayor documentación e investigación por parte de la Superintendencia del Mar, con el objetivo de reconstruir el contexto arqueológico y adoptar las medidas de protección necesarias, explicaron.