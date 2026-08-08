Eclipse a la vista: Los portugueses se abastecen de gafas para ver el fenómeno del año

El eclipse podrá verse desde todo Portugal, lo que ha potenciado su procura a nivel nacional, aunque existe un especial interés en el norte del país, ya que ahí se encuentra el Parque Natural de Montesinho, en el distrito de Bragança (colindante con la región española de Castilla y León), desde donde se podrá disfrutar del fenómeno con el sol oculto al 100 %.

En el resto de regiones portuguesas el eclipse será parcial, con una ocultación del astro rey de entre el 92 y el 99 % en territorio peninsular y próximo al 75 % en los archipiélagos de Azores y Madeira.

Por esta razón, farmacias y ópticas próximas al parque norteño consultadas por EFE calificaron de "locura" la demanda registrada en las últimas semanas, con miles de anteojos vendidos.

Entre los establecimientos que han vendido estas gafas homologadas está la Farmácia Confiança, en la ciudad de Bragança, que ya no tiene 'stock' tras haber vendido cerca de medio millar.

"En este momento están agotadas. Ya vendimos todas", aseguró el responsable del establecimiento, Rui Fernandes, que precisó que van a intentar tener más unidades disponibles a partir del martes, aunque no las tiene garantizadas.

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Según sus datos, la gran mayoría de los clientes que han solicitado esas gafas eran portugueses, aunque también han ido a comprarlas algunos "pocos" españoles y de otras nacionalidades.

La Farmácia da Sé, también en la ciudad de Bragança, decidió distribuir de manera gratuita 1.100 unidades en los últimos días, que también se han agotado.

"Entendimos que tenemos una función social y decidimos que la cuantía en cuestión y que el potencial beneficio no lo justificaba (venderlas), por lo que decidimos dárselas a nuestros clientes más fieles", explicó el farmacéutico Humberto Santos, quien recalcó la importancia de proteger la vista con unas gafas homologadas durante este eclipse para prevenir "graves lesiones oculares".

En otras farmacias de la zona consultadas por EFE también se les habían agotado y estaban a la espera de más unidades.

Fuentes del Ayuntamiento de Bragança aseguraron a EFE que tienen miles de gafas homologadas reservadas que pondrán a disposición de los que participen en las actividades organizadas en la localidad con motivo del eclipse.

También se ha registrado una alta demanda en otros puntos del territorio portugués, con varias iniciativas para entregarlas gratis a la población.

Eso no ha evitado que sean muchos los que se hayan quedado sin ellas: En ciudades como Lisboa, unos 400 kilómetros al sur de Bragança, abundan las listas de espera para conseguir este ahora codiciado objeto.

Un establecimiento de Multiópticas en el residencial barrio lisboeta de Areeiro es muestra de ello: Su gerente, Vânia Lobo, explicó a EFE que han vendido más de 200 unidades y que están a la espera de más pedidos.

"No esperábamos una demanda tan grande. Incluso nuestros suministradores no esperaban tanta demanda", recalcó.

La mayoría de sus clientes han sido portugueses, con interesados de todas las edades y de diferentes puntos del país, y han ido aumentando con los días.

"Los portugueses solemos dejar las cosas para el final, entonces hemos visto una demanda que ha ido creciendo a medida que se acerca el día 12", dijo Lobo entre risas, esperando que puedan vender gafas incluso el propio día del eclipse.

Según datos de la Agencia Espacial Portuguesa, el último eclipse total que se pudo observar en Portugal peninsular se remonta a 1912.