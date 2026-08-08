Ejército israelí avanza en una zona de la que se retiró en sur del Líbano, según medios

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) dijo que los avances de tropas en Zawtar al Gharbiya se produjeron "poco después de la medianoche del viernes al sábado", y que los efectivos israelíes erigieron una barrera de tierra alrededor de la plaza principal de la localidad.

Según el medio estatal, los residentes denunciaron que el Ejército israelí avanzó hacia el centro del municipio "con infantería, apoyado por varios vehículos blindados de transporte de personal y una gran excavadora", que fue utilizada para erigir "una barrera de tierra a unos cien metros de la plaza".

En paralelo, se están produciendo "intensos sobrevuelos de helicópteros y drones" israelíes a baja altitud sobre la localidad, de acuerdo con la ANN, que calificó el incidente de "una nueva violación del acuerdo sobre las zonas piloto", como se denominan los lugares de retirada gradual del Ejército israelí del sur del Líbano.

El Ejército libanés se desplegó en Zawtar al Gharbiya el pasado 21 de julio, después de que las tropas israelíes que invaden el sur del Líbano se retiraran de esa localidad en cumplimiento del acuerdo firmado a finales de junio bajo los auspicios de Estados Unidos, que establece la retirada de Israel de esas "zonas piloto".

Esto tiene lugar dos días después de que concluyera en Roma la séptima ronda de negociaciones directas entre el Líbano e Israel para acordar, entre otros puntos, la retirada de las tropas israelíes que invaden el sur libanés en el marco de la ofensiva iniciada el 2 de marzo.

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El conflicto estalló después de que el grupo chií Hizbulá atacara Israel en solidaridad con Irán y, desde entonces, la ofensiva y la invasión israelí del sur del Líbano han causado la muerte de más de 4.300 personas y el desplazamiento de más de un millón solo en territorio libanés.