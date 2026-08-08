El dron explosivo que se estrelló en Bulgaria es probablemente ucraniano, según Sofía

El incidente, el primero desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, sucedió cerca de la localidad de Kardam en torno a las 08.00 de la mañana local (05.00 GMT).

El Ministerio de Defensa búlgaro explicó en un comunicado emitido varias horas más tarde que el análisis inicial de los restos del dron indica que probablemente se trate de un dron señuelo Maya, cuya función es engañar y saturar las defensas aéreas.

"Este tipo de dron es ampliamente utilizado por las fuerzas armadas ucranianas. Por el momento, no hay motivos para creer que el incidente haya sido intencional", agregó el Ministerio en un comunicado.

A primera hora del sábado, el primer ministro búlgaro, el prorruso Rumen Radev, todavía no había podido precisar el origen del dron, aunque recordó los recientes derribos de aviones no tripulados de producción iraní usados por Rusia por parte de la aviación de la vecina Rumanía.

"No hay víctimas ni daños en los edificios, la zona está acordonada. Seguimos vigilando la situación. Se han tomado medidas para reforzar la vigilancia y la seguridad en los lugares estratégicos del país", dijo el primer ministro en declaraciones a la prensa local.

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"Una cosa es más que segura -el dron contenía una cantidad sólida de explosivos. Antes de estrellarse, (el dron) no fue detectado en el espacio aéreo de Rumanía ni en el espacio aéreo de Bulgaria", concluyó Radev.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rumanía confirmó que sus sistemas de vigilancia por radar no detectaron ningún vehículo aéreo que cruzara su espacio aéreo en dirección de la vecina Bulgaria.