El "enfrentamiento total" entre Italia y España protagoniza la prensa italiana

"Italia y España, ahora hay un enfrentamiento total", titula el diario Corriere della Sera que afirma que "la represalia española ya se había contemplado, pero la postura del Gobierno italiano se mantiene inalterable".

Ahora, añade, "el temor es que la iniciativa española pueda perjudicar a los turistas italianos con controles generalizados, en lugar de aleatorios, en los puertos y aeropuertos españoles, especialmente en las islas" de Baleares y Canarias.

El diario de Milán asegura que por este motivo, aunque no hay confirmación oficial, desde anoche, cuando España impuso la suspensión el control de las fronteras para pasajeros que lleguen de Italia, "se han mantenido contactos" entre la primera ministra Giorgia Meloni , los vicepresidentes, Antonio Tajani y Matteo Salvini y el Ministro del Interior, Matteo Piantedosi, para encontrar una solución que minimice las molestias a los italianos.

Para el progresista "La Repubblica", el "muro de Italia" ha causado "una crisis con España".

El periódico romano cita "fuentes gubernamentales de alto nivel" que les han informado de que "hace tres días se solicitó informalmente el levantamiento de las restricciones de viaje, considerándolas absurdas, y que esta solicitud fue respaldada por el ministerio de Asuntos Exteriores de Antonio Tajani".

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Según el diario, se "acordó el 15 de agosto como fecha límite: esperar hasta ese día para determinar si el revuelo en redes sociales procedente de Marruecos sobre una segunda incursión" en el enclave español de Ceuta ese día "constituía una amenaza real, un escenario que los servicios de inteligencia llevan días analizando".

"La Stampa" titula en su portada de papel "La corrida España-Italia", y apunta: "El reto reside ahora en un difícil equilibrio. Roma no puede dar marcha atrás tras haber convertido la seguridad fronteriza en uno de los pilares de su acción política. Madrid no puede bajar la presión sin exigir resultados".

Por tanto, plantea el siguiente interrogante: "¿Cuánto tiempo puede durar una guerra diplomática en las fronteras sin que los viajeros paguen las consecuencias?".