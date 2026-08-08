El estado mexicano de Jalisco busca recuperar sus bosques ante el auge mundial del tequila

Habitantes de la zona altos de Jalisco realizaron este sábado una siembra masiva de árboles para paliar los efectos de la deforestación para la siembra de agave, la planta con la que se produce la bebida mexicana del tequila.

El aumento en el consumo del tequila en el mundo ha propiciado la expansión de los cultivos de agave, que generan un cambio de uso de suelo y la pérdida de vegetación en los cinco estados que forman parte del área de Denominación de Origen, que también incluye a Michoacán, Nayarit (oeste), Guanajuato (centro) y Tamaulipas (norte).

"Se han deforestado mucho los campos, principalmente por el agave, por razón de que la sombra perjudica al agave", dijo a EFE Alma Delia Fernández, voluntaria y habitante del municipio de Jesús María, quien acudió a la jornada por segundo año consecutivo.

Unas 150 personas plantaron 300 árboles de pino, fresno y mezquite, variedades que se adaptan a las condiciones de la zona y requieren poco mantenimiento.

Fernández comentó que los campos de agave le ganan cada vez más terreno a los cultivos de maíz alrededor de su pueblo.

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"Antes eran más milpas lo que había y ahora yo creo que están a partes iguales el agave y el maíz. Tal vez por el trabajo, el maíz es mal pagado y la gente optó por hacer otra cosa y se fueron por el agave que era bien pagado en un tiempo", aseguró.

De acuerdo con el Consejo Regulador del Tequila (CRT), órgano rector de esta industria, en los 181 municipios de la zona de denominación de origen hay 511.492 hectáreas con poco más de 1.704 millones de plantas de agave, materia prima para la elaboración del tequila.

En los últimos años se ha documentado la invasión a zonas boscosas para la siembra de agave de Jalisco, incluida el área protegida del Bosque La Primavera.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) del Gobierno federal detectó, en 2025, el derribo de árboles en 200 hectáreas de bosque en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, para sembrar agave.

Isaías Orozco, coordinador agrícola de una empresa tequilera, aseguró que existe la creencia errónea de que la presencia de árboles afecta la producción del agave, aunque esto no es pretexto para la deforestación.

"Puede llegar a afectar un poquito, alrededor de 5 % o 6% de los que están muy cerquita de ellos, pero la copa de un árbol no te cubre toda el área (de cultivo), explicó.

El gobierno de Jalisco y el Consejo Regulador del Tequila implementaron el programa Agave Responsable Ambiental para frenar el desmonte de áreas forestales, aunque esta medida ha sido insuficiente ante el creciente interés por producir tequila.

"Es muy complicado, no todos tenemos la misma conciencia, si afecta (la deforestación) porque todos pertenecemos a un gremio y por algunos pocos perdemos muchos, pero estamos poniendo nuestro grano de arena", aseguró Orozco, representante de Tequila Campo Azul.