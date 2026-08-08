El Festival Fringe toma las calles de Edimburgo con más de 3.600 espectáculos de 71 países

El certamen coincide con el Festival Internacional de Edimburgo y el Royal Edinburgh Military Tattoo, otras dos grandes citas que durante agosto convierten a la capital escocesa en uno de los principales escaparates culturales del mundo.

Bajo un cielo gris y entre turistas que arrastran maletas y mochilas por el casco antiguo, la denominada 'Royal Mile' edimburguesa concentra buena parte del pulso del Fringe: artistas que hacen malabares, juegan con fuego, resuelven cubos de Rubik, reparten folletos o promocionan versiones musicales de clásicos como ‘Hamlet’ compiten por unos segundos de atención.

“Hay muchísimo talento y tanta oferta que uno tiene un poco de FOMO -miedo a perderse algo, de 'Fear Of Missing Out', en inglés- porque quiere hacer todo”, cuenta a EFE Silvia López, argentina residente en Madrid que visita el Fringe por segunda vez, ahora junto a su pareja, que nunca antes había acudido al festival.

Para ella, Edimburgo “se reconvierte” durante estas semanas y sorprende incluso a quienes ya conocen la ciudad.

La programación de 2026 incluye 53.884 funciones y 1.748 estrenos. La comedia vuelve a ser la categoría más numerosa, con 1.401 títulos, seguida del teatro, con 1.025.

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El programa abarca también música, danza, circo, cabaré, magia y palabra hablada, con asuntos que van desde la inteligencia artificial y la llamada "manosfera" hasta las crisis de identidad, la clase social o la incertidumbre geopolítica internacional.

Ese abanico se percibe también a pie de calle. La actriz escocesa Annabel McCusker, de la compañía Blue Duck Theatre, promociona ‘Spare Room’ ('Habitación libre'), una obra basada en una historia real que aborda la salud mental masculina, la masculinidad y el consentimiento.

“Es nuestro primer Fringe y nos estamos lanzando de lleno”, explica a EFE McCusker, que destaca la emoción de participar en un festival de esta escala en su propio país.

Una de las principales novedades de esta edición es Fringe Central, la nueva sede permanente de la organización en Infirmary Street, en pleno casco antiguo.