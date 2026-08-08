El monzón eleva a 136 los muertos en India en una semana bajo nuevas alertas por lluvias

Assam, uno de los estados más afectados, en el noroeste del país, contabiliza ya al menos 98 víctimas mortales desde el inicio del temporal y más de 77.000 personas continúan refugiadas en campamentos de socorro, mientras que el número total de afectados se acerca a los 1,2 millones en 25 distritos, indicó este sábado el jefe de Gobierno de Assam, Himanta Biswa Sarma.

A las víctimas de Assam se suman al menos 26 muertos en Kerala (sur), donde las autoridades registran más de 27.000 personas desplazadas en campamentos de socorro, y otras 12 personas fallecidas en Jharkhand (este) por la caída de rayos durante las tormentas, según el recuento elaborado por EFE ante la ausencia de un balance nacional único.

Ante esta situación, el Departamento Meteorológico de la India (IMD) advirtió este sábado de que el mal tiempo continuará. Sus últimos pronósticos prevén precipitaciones de fuertes a muy fuertes durante esta semana en amplias zonas del norte y el centro del país.

Asimismo, la agencia meteorológica alertó de que los estados del sur de la India sufrirán condiciones climáticas similares y lluvias extremas en los próximos dos días.

La capital india, Nueva Delhi, también amaneció bajo los efectos de las lluvias, con aguaceros que provocaron anegamientos en varias calles y ralentizaron el tráfico en distintos puntos de la ciudad.

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El monzón, que se extiende normalmente entre junio y septiembre, es esencial para la agricultura india y para la recarga de embalses y acuíferos, pero cada año provoca severas inundaciones, deslizamientos de tierra, cortes de carreteras y decenas de víctimas mortales en el país asiático.