El Supremo rechaza el pedido de Bolsonaro de recibir a sus hijos por el Día del Padre

El magistrado Alexandre de Moraes mantuvo la determinación de julio de suspender visitas de familiares durante 30 días, al considerar que el exmandatario ultraderechista (2019-2022) violó las normas de la prisión domiciliaria en la que se encuentra por la condena por intento de golpe de Estado.

En esa decisión, el juez limitó el acceso a la residencia de Bolsonaro en Brasilia a los abogados y al equipo médico que lo atiende por sus numerosos problemas de salud.

Hace unas semanas, el candidato presidencial Flávio Bolsonaro leyó una carta escrita por su padre en una transmisión en directo por redes sociales, lo que fue visto como un incumplimiento por De Moraes.

La defensa del exmandatario había defendido en su pedido que el encuentro por el Día del padre permitiría "preservar los vínculos familiares" y la "convivencia entre padre e hijos" en una fecha señalada.

La prohibición de visitas ha complicado la organización de la campaña electoral de Flávio Bolsonaro, quien ahora solo se puede comunicar con su padre a través de los abogados o de la madrastra, Michelle.