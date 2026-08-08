Emiratos Árabes acusa a Irán de atacar con un misil uno de sus buques cisterna en Ormuz

"Emiratos Árabes Unidos condena enérgicamente el ataque iraní con misil contra un buque cisterna de ADNOC mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, el cual no causó heridos", dijo el departamento en un comunicado, en el que afirmó que la acción constituye "una flagrante violación" del derecho internacional.

Asimismo, recordó que los ataques contra la navegación comercial y el uso de Ormuz "como herramienta de presión económica o chantaje" también representan "un acto de piratería por parte de la Guardia Revolucionaria iraní", así como "una amenaza directa" para la estabilidad de Oriente Medio y la seguridad energética mundial.

"EAU enfatiza la necesidad de que Irán cese estos ataques agresivos, asegurando su pleno compromiso de detener todos los actos hostiles y la reapertura completa e incondicional del estrecho, logrando así la seguridad regional y la estabilidad de la economía y el comercio mundiales", sentenció Exteriores emiratí.

ADNOC informó previamente en un comunicado que uno de sus buques fue atacado con un misil esta madrugada, y añadió que "la situación fue controlada".

El viernes, la empresa emiratí dijo que 15 de sus buques han sido atacados en Ormuz desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán el pasado 28 de febrero, incluidos tres esta semana, unas acciones que provocaron la muerte de un miembro de la tripulación y heridas a otros 20.

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Según varias plataformas de monitoreo, alrededor de unos 70 buques han sido atacados en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra.

La plataforma de monitoreo marítimo Kpler dijo el viernes que el número de cruces por Ormuz continuó cayendo el jueves, cuando se registraron ocho tránsitos confirmados, una reducción del 33 % respecto al día anterior, mientras que el 5 de agosto se registraron 12 cruces y, un día antes, 15.

Esta reducción del tráfico, atribuida también a la incertidumbre de las navieras, se produce en un momento en el que los dos países ribereños de Ormuz -Irán y Omán- están cerca de alcanzar un acuerdo para establecer una nueva ruta temporal de navegación por el estrecho, por donde antes de la guerra pasaba el 20 % del crudo mundial.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este sábado que la reapertura de Ormuz dependerá de que Estados Unidos acepte plenamente las condiciones de Teherán y deje de interferir en el proceso de negociaciones regionales, en referencia a las conversaciones entre Irán y Omán sobre la navegación en el estratégico paso marítimo.