España informa a la UE de los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia

Según el Ministerio del Interior, la comunicación fue remitida a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen; al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner; a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y a la secretaria general del Consejo de Ministros de Interior de los estados miembros de la UE y de los estados asociados a Schengen, Thérèse Blanchet.

Marlaska explica en su escrito que las autoridades españolas siguen con atención la evolución de la situación migratoria en el espacio Schengen y, en particular, la presión migratoria registrada en la ruta del Mediterráneo central que afecta a Italia, así como sus efectos sobre distintos estados miembros por la actividad de las redes de delincuencia transfronteriza vinculadas a la migración irregular.

Dadas las posibles repercusiones de esta situación para el orden público y la seguridad interior, España ha decidido reintroducir de manera temporal controles en determinadas fronteras interiores.

Para ello, se apoya en los artículos 25 y siguientes del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, que establece el denominado Código de Fronteras Schengen.

En la comunicación, Grande-Marlaska explica que, de conformidad con el artículo 27 del citado Reglamento, la reintroducción temporal de controles fronterizos se aplicará a las conexiones aéreas y marítimas entre el Reino de España y la República Italiana desde las 00:00 horas del 8 de agosto y hasta las 00:00 horas del 7 de septiembre.

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Este plazo podrá ser modificado en función de la evolución de las circunstancias que justifican su adopción y, a su vencimiento, las autoridades españolas realizarán una nueva evaluación de la situación para valorar la necesidad de mantener, modificar o levantar la medida, concluye el ministro.

España toma esta medida después de que el Gobierno italiano rechazara levantar sus controles a las viajeros procedentes de España que estableció el pasado 1 de agosto, tras la entrada masiva de personas a la ciudad española de Ceuta (norte de África) desde Marruecos dos días antes.