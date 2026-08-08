Familias marchan bajo la lluvia para exigir búsqueda de personas desaparecidas en México

Los manifestantes marcharon desde el Ángel de la Independencia hacia la Glorieta de las y los Desaparecidos, en el centro de la capital mexicana, donde reclamaron al Estado investigaciones efectivas y respuestas sobre desapariciones que, en algunos casos, permanecen sin resolver desde hace años.

Durante el recorrido, los participantes portaron velas, fotografías y fichas de búsqueda de sus familiares.

Karla Valeria Alonso Sánchez, sobrina de Sócrates Zeferino Guerra González, desaparecido en Michoacán, aseguró que su familia lleva casi dos años y cuatro meses buscándolo, sin que la Fiscalía les entregue un análisis de contexto ni información sobre lo ocurrido.

Además, denunció que han recibido amenazas de quienes presuntamente secuestraron a su tío y que solo saben que fue trasladado a otro lugar, por lo que han emprendido sus propias investigaciones ante la falta de respuestas de las autoridades.

"Todos los días nos enfrentamos a salir con nuestra única arma, que es nuestra playera. Estamos en búsquedas en vida, en penales, en tierra, con la esperanza de poder encontrarlo", expresó la activista.

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La movilización fue convocada por los colectivos Luciérnagas Buscadoras, Hasta Encontrarles CDMX y Rastros de Amor.

Gabriela Alonso, del colectivo Luciérnagas Buscadoras, calificó como "pésima" la respuesta de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y afirmó que el Gobierno aún no reconoce plenamente la magnitud de la crisis, por lo que le pidió aceptar apoyo técnico internacional.

"Lo que nosotros esperamos de entrada es que la presidenta acepte que vivimos en una crisis, acepte que se necesita ayuda, acepte que su Gobierno está sobrepasado en la crisis que vivimos", expuso.

La activista aclaró que las familias no solicitan la intervención de Gobiernos extranjeros, sino el intercambio de experiencias y el apoyo de especialistas, peritos forenses y laboratorios equipados de países que hayan enfrentado crisis similares.

También aseguró que las protestas realizadas durante el Mundial permitieron visibilizar la lucha de las familias, pero no produjeron soluciones concretas, y acusó al Gobierno de simular el diálogo mientras las investigaciones permanecen estancadas.

"Las carpetas se acumulan en las fiscalías y las personas desaparecidas siguen sin volver a casa", lamentó.

Actualmente, México supera las 134.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), que contabiliza las desapariciones desde 1950.

Ante esta crisis, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU busca llevar a la Asamblea General la situación de las desapariciones en México, al considerarlas "crímenes de lesa humanidad", lo que ha sido reiteradamente rechazado por el Gobierno federal mexicano.