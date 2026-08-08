Fuerzas gubernamentales del Yemen lanzan una ofensiva contra los hutíes en varios frentes

"Las Fuerzas Armadas Yemeníes han llevado a cabo una operación militar contra las fuerzas, capacidades y elementos terroristas de la milicia hutí en varios frentes", declaró el portavoz castrense, coronel Majed al Nuzaili, en un comunicado televisado.

Añadió que la operación se realizó en respuesta a lo que calificó de "ataques terroristas traicioneros y reiterados" por parte de los hutíes en Marib y Hadramut, en el centro y el este del Yemen, respectivamente, y que son ahora el foco de los enfrentamientos que amenazan con reactivar la guerra en el país iniciada en 2014.

El portavoz militar advirtió que cualquier nuevo ataque contra las fuerzas gubernamentales o la población civil provocará una respuesta militar contundente, y afirmó que los hutíes son responsables de la escalada, después de que la ONU advirtiera de que este es el peor pico de violencia en el Yemen desde la tregua acordada en 2022.

Los hutíes, que controlan la capital, Saná, y gran parte del norte y el oeste de Yemen, han estado combatiendo a las fuerzas alineadas con el Gobierno yemení reconocido internacionalmente desde que tomaron Saná a finales de 2014.

Una coalición liderada por Arabia Saudí intervino militarmente en 2015 para apoyar al Gobierno contra los hutíes, respaldados por Irán, y una tregua negociada por Naciones Unidas en 2022 detuvo en gran medida los principales combates, aunque no produjo una solución política duradera.

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Marib, que ha permanecido bajo control gubernamental, es una zona estratégica por sus recursos de petróleo y gas, mientras que Hadramut, la provincia más grande del Yemen, es también una importante región productora de energía y limita con Arabia Saudí y el mar Arábigo.

Ante esta escalada de la violencia, Al Nuzaili hizo un llamado a los yemeníes y a las comunidades tribales para que apoyen a las fuerzas gubernamentales, al recordar la necesidad de restaurar las instituciones estatales y aliviar la severa crisis económica y humanitaria que atraviesa el país.