Gobierno colombiano lamenta muerte de connacionales en accidente de helicóptero en Río

"El Consulado de Colombia en Río de Janeiro está en coordinación con las autoridades locales adelantando las diligencias pertinentes. Asimismo, está contactando a los familiares de las connacionales para brindar la orientación correspondiente", explicó la Cancillería en un comunicado.

Las turistas fallecidas junto al piloto del helicóptero eran miembros de una misma familia: Lida Rocío Cubillos, la abuela; Wendy Manrique Cubillos, una hija, y la menor de edad Sofía Murillo Manrique, una nieta.

Las mujeres viajaron a Río de Janeiro para celebrar los 15 años de una de las jóvenes con otros tres familiares, quienes iban a hacer el mismo paseo, de acuerdo con información de la cónsul general de Colombia en la ciudad brasileña, Diana Páez.

Como el helicóptero cayó en una área boscosa de difícil acceso, los bomberos enfrentaron dificultades para retirar los cuerpos.

Eso y el hecho de que dos de los cadáveres estén "totalmente incinerados", según Páez, complican una identificación rápida por parte de los forenses.

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La Cancillería colombiana aseguró que adelanta tareas consulares que permitan agilizar la ayuda necesaria en el marco de sus competencias.

La Policía Civil de Río de Janeiro afirmó en un comunicado que los cuerpos ya han sido trasladados al instituto forense y que pasarán por una pericia de identificación, cuyos resultados serán contrastados con los datos de registro del vuelo.

El helicóptero, que pertenecía a una empresa que realizaba vuelos panorámicos para turistas, se desplomó cerca de la Vista Chinesa, un popular mirador con vistas sobre la ciudad y el mar.

Como muestran las imágenes divulgadas por los medios de comunicación, el impacto provocó un incendio en el lugar del accidente, por lo que fueron movilizados militares especializados en el combate del fuego.