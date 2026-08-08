Irán exige a EEUU compensar sus violaciones del memorando de junio para reabrir Ormuz

“La reapertura del estrecho de Ormuz está sujeta a otras condiciones, entre ellas que Estados Unidos compense las violaciones del memorando de Islamabad”, afirmó el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en declaraciones a los medios locales.

Araqchí indicó que la reapertura de Ormuz está sujeta a condiciones distintas de las negociaciones con Omán sobre el mecanismo jurídico y la gestión del estratégico paso marítimo, así como la determinación de las rutas de navegación por el estrecho.

“Estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo (con Omán)”, dijo el jefe de la diplomacia iraní.

Araqchí indicó además que la ruta de navegación utilizada anteriormente, conocida como sistema de separación del tráfico marítimo (TSS, por sus siglas en inglés), ya no es aceptable para Irán, por lo que Teherán y Mascate trabajan en el establecimiento de un nuevo sistema de rutas, un proceso que presenta, según Araqchí, importantes “dificultades técnicas y jurídicas”.

Ante estas complejidades, el ministro señaló que ambos países ribereños negocian inicialmente una ruta provisional que serviría de base para el establecimiento posterior de una ruta definitiva.

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En las últimas semanas, Teherán ha acusado a Washington de violar el memorando de entendimiento firmado entre ambas partes el 17 de junio, debido a los ataques estadounidenses de julio contra el territorio iraní y al restablecimiento del bloqueo naval sobre puertos y buques de Irán, en respuesta a un nuevo cierre del estratégico paso marítimo por parte de la República Islámica.

Este sábado, el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Hosein Mohebí, también aseguró que la reapertura del estrecho de Ormuz dependerá de que Estados Unidos acepte plenamente las condiciones de Teherán, sin precisar cuáles, y deje de interferir en el proceso de negociaciones regionales, en referencia a las conversaciones entre Irán y Omán.

El miércoles, las autoridades iraníes informaron de un eventual acuerdo con Omán sobre las características geográficas de una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz y señalaron que se encuentra en la fase final de elaboración una declaración conjunta sobre ese entendimiento.

De acuerdo con la versión iraní, la nueva ruta temporal de navegación discurrirá parcialmente por aguas territoriales iraníes y omaníes y permitirá el tránsito de buques comerciales bajo un nuevo esquema de gestión, en sustitución de las rutas provisionales establecidas hasta ahora por Teherán y Mascate.