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08 de agosto de 2026 a la - 07:55

La Policía española ya pide el pasaporte a los viajeros procedentes de Italia

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Madrid, 8 ago (EFE).- La Policía española ya está pidiendo desde este sábado el pasaporte en los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia e, incluso, a pie de pista en las llegadas de los aviones, como constatan las imágenes difundidas por este cuerpo de seguridad.

Por EFE

Se trata de controles temporales en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los desplazamientos procedentes de la República Italiana. Son controles de identidad (pasaporte) y nacionalidad de los viajeros y, en caso de nacionales de terceros estados, visa de permiso de residencia.

El Ejecutivo español decidió restablecer desde las 00:00 horas de este sábado los controles fronterizos con Italia, después de que el Gobierno italiano rechazara levantar sus controles a las viajeros procedentes de España que estableció el pasado 1 de agosto tras la entrada masiva de personas a la ciudad española de Ceuta (nort de África) desde Marruecos dos días antes.

Se mantendrán hasta las 00:00 horas del próximo 7 de septiembre, salvo que un cambio en las circunstancias que han motivado su adopción aconseje modificar ese plazo.

Fuentes policiales y de Aena (gestor aeroportuario español) confirmaron a EFE que, de momento, los controles, aleatorios, no están afectando al tránsito aéreo y portuario, ni siquiera en las Islas Baleares (Mediterráneo) y las islas Canarias (Atlántico), lugares a las que viajan mucho turistas italianos.

En el aeropuerto de Barcelona, algunos pasajeros italianos, de vuelos procedentes de ciudades como Bolonia o Roma indicaron a EFE que, tras aterrizar, antes de poder abandonar el aeropuerto, la Policía les pidió su documentación, un trámite que solventaron sin mayores dificultades.