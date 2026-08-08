La Policía española ya pide el pasaporte a los viajeros procedentes de Italia

Se trata de controles temporales en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los desplazamientos procedentes de la República Italiana. Son controles de identidad (pasaporte) y nacionalidad de los viajeros y, en caso de nacionales de terceros estados, visa de permiso de residencia.

El Ejecutivo español decidió restablecer desde las 00:00 horas de este sábado los controles fronterizos con Italia, después de que el Gobierno italiano rechazara levantar sus controles a las viajeros procedentes de España que estableció el pasado 1 de agosto tras la entrada masiva de personas a la ciudad española de Ceuta (nort de África) desde Marruecos dos días antes.

Se mantendrán hasta las 00:00 horas del próximo 7 de septiembre, salvo que un cambio en las circunstancias que han motivado su adopción aconseje modificar ese plazo.

Fuentes policiales y de Aena (gestor aeroportuario español) confirmaron a EFE que, de momento, los controles, aleatorios, no están afectando al tránsito aéreo y portuario, ni siquiera en las Islas Baleares (Mediterráneo) y las islas Canarias (Atlántico), lugares a las que viajan mucho turistas italianos.

En el aeropuerto de Barcelona, algunos pasajeros italianos, de vuelos procedentes de ciudades como Bolonia o Roma indicaron a EFE que, tras aterrizar, antes de poder abandonar el aeropuerto, la Policía les pidió su documentación, un trámite que solventaron sin mayores dificultades.