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08 de agosto de 2026 a la - 10:15

La UE sigue en "contacto regular" con Marruecos sobre la situación en Ceuta

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Bruselas, 8 ago (EFE).- La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, dijo este sábado que sigue en "contacto regular" con el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita, sobre la situación en Ceuta y señaló que los "esfuerzos continúan" para controlar la situación.

Por EFE

"Mantengo un contacto regular con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, sobre la situación en Ceuta. La UE valora los esfuerzos conjuntos de Marruecos y España para controlar la situación y garantizar que la gran mayoría de las personas llegadas hayan regresado a Marruecos", manifestó la comisaria europea a través de un mensaje en redes sociales.

Asimismo, insistió en que "estos esfuerzos continúan" y en que el Ejecutivo europeo está "comprometido" a trabajar conjuntamente y a "seguir de cerca la situación".

"No podemos permitir, ni permitiremos, que los traficantes pongan en peligro la vida de las personas con falsas promesas. La lucha contra la migración ilegal, y especialmente la lucha contra los traficantes y los contrabandistas, es un reto común. Un reto que solo podemos afrontar juntos", concluyó Suica.

Del mismo modo, el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, compartió un mensaje en X del Ministerio de Asuntos Exteriores de España en el que se explica que "entrar irregularmente en España a través de Ceuta o Melilla no da derecho a permanecer en el país, ni a viajar a la Península, ni a circular por Europa".

Al respecto, el comisario austríaco añadió que "entrar ilegalmente en la UE no da derecho a quedarse. ¡No arriesgues tu vida por nada!" EFE