Las exportaciones de petróleo de Irak cayeron en más del 50 % desde el inicio de la guerra

"Irak produce actualmente 2,7 millones de barriles al día y exporta entre 1,5 y 1,7 millones de barriles", dijo en rueda de prensa el ministro de Petróleo iraquí, Basem Mohamed Judeir, tras afirmar que el país "solía exportar unos 3,4 millones de barriles diarios a través del estrecho de Ormuz antes de la guerra".

El país árabe dependía casi por completo de Ormuz para vender su crudo, por lo que Judeir lamentó que "los volúmenes de exportación por esta vía hayan disminuido con la guerra" e insistió en la necesidad de "encontrar soluciones futuras para diversificar las rutas de comercialización de crudo".

"Actualmente las exportaciones de petróleo no pueden alcanzar los niveles anteriores pero, una vez que termine la guerra, podrán restablecerse a lo que eran", añadió el ministro de Petróleo de Irak, país cuyos ingresos dependen entre el 80 y el 90 % de la venta de crudo.

Para paliar esta situación, que está causando estragos en la economía iraquí, el ministro marcó como objetivo a corto plazo la búsqueda de "tanques de almacenamiento en algunos países", que no especificó, un asunto sobre el que se está hablando con otros gobiernos de la región.

Además, las autoridades de Irak están tratando de desarrollar su industria petrolera, que ha sufrido las consecuencias "de 50 años de guerras y terrorismo", para aumentar la producción y las exportaciones, así como construir más infraestructura e incrementar las inversiones de empresas internacionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La reciente visita del primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, a Washington dio como resultado la firma de tres memorandos de entendimiento con empresas estadounidenses, recordó Judeir, que afirmó que hay contactos para desarrollar un proyecto de exportación a través de Áqaba, en la costa del mar Rojo de Jordania.

Pese a las dificultades para vender su petróleo, Judeir aseguró que "todos los campos petrolíferos están listos para restablecer el ritmo de exportaciones a sus niveles anteriores".