Lula reivindica su política de vivienda social ante cientos de activistas

Lula defendió su programa estrella "Mi casa, mi vida", recuperado y ampliado a inicios de este mandato, durante un evento en los suburbios de São Paulo organizado por el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), a dos meses de los comicios presidenciales.

"Necesitamos hacer más, vamos a seguir entregando llaves de casas a las mujeres, porque la vivienda es un derecho constitucional", afirmó Lula, tras asegurar que este año el Gobierno pretende contratar la construcción de tres millones de casas.

Lula recordó que vivió durante su juventud en un precario apartamento de 33 metros cuadrados con su mujer e hijos y que, a cada tanto, este se veía afectado por las inundaciones.

"Es necesario pasar por eso para saber que es prioridad cuidar del pueblo de este país", afirmó, frente a centenas de activistas a quienes invitó al lanzamiento oficial de su campaña el próximo domingo.

En ese sentido, el mandatario progresista apuntó a las dificultades para echar a andar el programa habitacional debido a la "visión elitista" de los funcionarios y del sector privado.

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El jefe de Estado, además, criticó los "prejuicios" que la derecha propaga sobre el MTST por las ocupaciones que los activistas realizan en terrenos abandonados.

La coalición del candidato -que aspira a su cuarto mandato- presentó este sábado el programa electoral con el que concurrirá a los comicios y que tiene, entre sus principales puntos, el combate a las desigualdades a través de apoyos sociales y del aumento del salario mínimo.

Las más recientes encuestas muestran al actual mandatario con un 44 % de las intenciones de voto en la segunda vuelta de las elecciones, mientras que el derechista Flávio Bolsonaro, su principal rival, registra un 39 %.