Malasia confisca un contenedor de mercancías al sospechar que tiene como destino Israel

En un comunicado, la Agencia de Control y Protección Fronteriza de Malasia (AKPS) señaló que el contenedor, ubicado en el puerto de Tanjung Pelepas -en la ciudad de Johor-, es sospechoso de vulnerar las regulaciones aduaneras que prohíben la exportación de cualquier producto a la nación hebrea, con la cual Kuala Lumpur no tienen relación diplomática.

"Malasia no tolerará ninguna acción que infrinja las políticas, restricciones y leyes del país relativas a Israel. La postura del gobierno al respecto es clara. Cualquier intento de exportar mercancías a Israel, directa o indirectamente, en contravención de la ley, será sancionado con firmeza", apunta el texto, sin ofrecer detalles de la carga.

El primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, señaló que se trata de "mercancías estratégicas", sin dar más detalles, en un mensaje en Facebook donde celebra la actuación de las autoridades.

"Esta acción demuestra el firme compromiso de Malasia de garantizar que nuestro país nunca sea un punto de tránsito para mercancías que puedan apoyar o contribuir a las atrocidades cometidas por el régimen israelí contra el pueblo palestino", subraya Anwar, quien en julio amenazó con deportar a cualquier ciudadano israelí que sea hallado en el país asiático.

En diciembre de 2023, el Gobierno malasio decidió prohibir la entrada al país de cualquier barco con bandera israelí o que haga escala en su viaje a Israel, incluidos los buques mercantes de multinacional naviera israelí ZIM, que hasta entonces atracaban regularmente en los puertos malasios.

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La medida, dijo entonces Anwar, fue en reacción a las acciones militares de Israel en Gaza, que "vulneran los principios humanitarios fundamentales y violan la ley universal debido a las masacres y atrocidades contra civiles palestinos".

Malasia -igual que su vecino Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo- no tiene relaciones diplomáticas con Israel y es un acérrimo defensor de la causa palestina.