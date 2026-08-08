México afirma que el 75 % de los empaques de aguacate en Michoacán ya están habilitados

Berdegué precisó que esas plantas concentran normalmente el 85 % de las exportaciones de aguacate del estado.

"Las pláticas (con Estados Unidos) continúan para reestablecer el 100 %", afirmó el funcionario, en una breve publicación en X.

El mensaje ocurre luego de que el viernes el Gobierno de EE.UU. anunciara la reanudación parcial de sus actividades oficiales en cuatro zonas productoras de aguacate del estado mexicano.

La reanudación, que inició este sábado, comprende los municipios de Tancítaro, Tacámbaro y Uruapan, así como la zona ubicada entre Morelia y Pátzcuaro.

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, destacó el compromiso del Gobierno mexicano para "fortalecer rápidamente" la seguridad en Michoacán y permitir la reanudación "inmediata y gradual" del programa de exportaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El negocio del aguacate es mutuamente beneficioso para los Estados Unidos y México", sostuvo el diplomático.

La suspensión temporal de las actividades del personal agrícola de Estados Unidos en Michoacán frenó desde el pasado miércoles las certificaciones y los embarques de aguacate hacia ese país, después de que la Embajada estadounidense emitiera una alerta por una "amenaza contra intereses" de Estados Unidos.

La medida afectó a los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios en los empaques autorizados para exportar aguacate desde Michoacán, principal estado productor del fruto en México.

Según datos de la Secretaría de Agricultura de México, el país exporta más de un millón de toneladas de aguacate al año y tan solo en el primer cuatrimestre de 2026 ya se habían exportado 501.824 toneladas del fruto.