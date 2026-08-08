Ministro anuncia "reformas" al Código Procesal Penal de Perú porque este ha "fracasado"

Álvarez, quien anteriormente fue primer ministro del gobierno de transición de José Jerí (2025-2026), consideró, en declaraciones difundidas este sábado por su despacho, que es urgente efectuar una "reforma de las reglas jurídicas" y comparó el funcionamiento del sistema de justicia nacional con el de otros países, como Estados Unidos.

El titular de la cartera peruana de Justicia señaló, al respecto, que en la nación norteamericana los jueces pueden determinar casos en minutos, por lo que dijo que ese aspecto debe modificarse con el objetivo de que sea más efectivo en Perú.

"Como hemos visto en algunos casos mediáticos, se dan audiencias que duran varias semanas por una pequeña decisión", cuestionó Álvarez.

Por ese motivo, consideró que es urgente realizar una "reforma de las reglas jurídicas" peruanas y cuestionó la ineficacia de algunos procesos legales que, tras extenderse durante varios meses, no lograron resultados concretos, según dijo.

El ministro, quien también fue presidente del Tribunal Constitucional (TC) en 2012, indicó que ha asumido el cargo como parte del Gobierno de la derechista Keiko Fujimori "nuevamente comprometido con un servicio público".

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Álvarez aseguró que con el Gobierno de Fujimori se inicia "una nueva etapa de reconciliación y de búsqueda, básicamente, del entendimiento del consenso" en su país.

"Hoy en día vivimos, no solamente en democracia, sino que vivimos en un estado constitucional de derecho y el lema que aprenden los alumnos en primer año de Derecho es de que no hay zona exenta de la Constitución", remarcó.

El alto funcionario defendió, en ese sentido, que "los valores y principios de la Constitución señalan que la impunidad es una arbitrariedad que no solamente vulnera un proceso judicial determinado, sino que daña y vulnera los derechos fundamentales de todos los peruanos".