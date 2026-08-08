MSF suspende de nuevo su atención en maternidad de Puerto Príncipe por violencia armada

Se trata de la segunda suspensión de las actividades de esta maternidad en menos de dos meses. La atención médica había sido reanudada recientemente después de una interrupción de tres semanas.

La nueva suspensión deja sin acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a miles de mujeres en una zona de la capital haitiana donde el acceso a la atención médica es ya muy limitado, de acuerdo con un comunicado de la organización.

En menos de 24 horas, los hospitales de MSF en Cité Soleil y Tabarre recibieron a 27 personas con heridas de bala, lo que llevó a los equipos médicos a activar su plan de respuesta ante víctimas en masa mientras continuaban los enfrentamientos.

La coordinadora general de MSF en Haití, Diana Manilla Arroyo, explicó que los nuevos enfrentamientos comenzaron el jueves 6 de agosto alrededor de las 2:00 de la tarde en las inmediaciones de la maternidad Isaïe Jeanty.

Los equipos de MSF y del Ministerio de Salud permanecieron refugiados dentro del hospital durante los combates, lo que redujo de manera drástica la capacidad de atención médica.

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"Esta nueva suspensión priva a miles de mujeres del acceso a la atención de salud sexual y reproductiva en una parte de la capital de Haití en donde el acceso a la atención médica ya es prácticamente inexistente" , señaló Arroyo.

Según explicó, los trabajadores tuvieron que desempeñar sus funciones mientras los disparos continuaban durante toda la noche.

El viernes, el equipo de la maternidad tuvo que ser evacuado debido al deterioro de las condiciones de seguridad.

MSF instó a todas las partes involucradas en los enfrentamientos a respetar los centros sanitarios y garantizar un acceso seguro a la atención médica para la población.

Haití, el país más pobre de América, enfrenta desde hace años una severa crisis en todos los órdenes, en particular en los altísimos niveles de inseguridad, que entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año causó 5.519 muertos y 2.608 heridos, según cifras oficiales.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en septiembre de 2025 sustituir la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMS) por la Fuerza de Represión de las Bandas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión que podrá estar integrada por hasta 5.500 efectivos, entre militares y policías, de varios países.