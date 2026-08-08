Nigeria condena el ataque de los hutíes contra civiles en el sur de Arabia Saudí

A través de un comunicado, la Cancillería nigeriana calificó el incidente de "acto repudiable" y advirtió de que constituye una "flagrante violación del derecho internacional humanitario y de los principios fundamentales de protección de los civiles en tiempos de conflicto".

"La República Federal de Nigeria reafirma su inquebrantable rechazo a la escalada de violencia en la región. Los ataques que toman como objetivo deliberadamente a poblaciones e infraestructuras civiles, independientemente del autor, son inaceptables", señaló el documento.

Ante el repunte de las hostilidades, Abuja hizo un llamamiento a todas las partes en conflicto a actuar con la "máxima moderación" y urgió a renovar e intensificar los esfuerzos diplomáticos para lograr una resolución pacífica y sostenible que garantice la soberanía e integridad territorial de los Estados de la región.

El Ministerio de Asuntos Exteriores nigeriano concluyó asegurando que sigue de cerca la evolución de la situación en el Golfo y que continuará colaborando con socios regionales e internacionales en favor de la estabilidad en Oriente Medio.

El ataque sucedió el pasado jueves en la región fronteriza de Arabia Saudí con territorio yemení, en medio de una escalada de violencia entre los insurgentes y Riad.

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El portavoz de las Fuerzas de la Coalición para el Apoyo a la Legitimidad en el Yemen, el general de división saudí Turki al Maliki, dijo en un comunicado que entre los heridos se encuentran siete ciudadanos del reino árabe, un yemení, dos egipcios y un paquistaní, que sufrieron lesiones por los "ataques terroristas" de los hutíes.

El portavoz indicó que lanzaron “proyectiles contra bienes e instalaciones civiles”, pero no especificó el punto exacto en el que impactaron ni los daños materiales ocasionados, mientras que los rebeldes hutíes todavía no se han pronunciado al respecto.

Esta es la primera vez desde el comienzo del intercambio de ataques entre los insurgentes yemeníes y Arabia Saudí iniciados a mediados del mes pasado que Riad informó sobre heridos en ataques de los hutíes contra su territorio.

A finales del mes pasado, los hutíes anunciaron un bloqueo marítimo contra la navegación saudí en el mar Rojo, alegando que la medida era una represalia por las restricciones impuestas en las zonas controladas por los insurgentes yemeníes.

La escalada de violencia estalló tras el bombardeo del aeropuerto de Saná por el Ejército yemení a mediados de julio, aunque los hutíes acusaron a Arabia Saudí de la acción.

Riad, por su parte, ha anunciado una coalición marítima multinacional destinada a proteger la navegación en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb, una ruta que se había convertido en la principal vía de exportación de petróleo del mayor productor de crudo de la OPEP tras la crisis en el estrecho de Ormuz.