Policía arresta a varios empleados de un puerto en Jamaica por traficar cocaína

"Hasta el momento se ha detenido a varios empleados sospechosos de formar parte de una red de tráfico de drogas que operaba en las instalaciones. La investigación sigue en curso y pronto se facilitará más información al respecto", apuntaron las autoridades de Jamaica.

Según la información difundida por la JCF en su página de Facebook, en la operación interinstitucional en la Terminal de Contenedores de Kingston que culminó la noche del viernes participaron la División de Investigación de Armas de Fuego y Estupefacientes (FNID, en inglés), la Agencia de Aduanas de Jamaica y la Unidad de Operaciones Especializadas de la JCF.

Los uniformados realizaron una vigilancia minuciosa de los movimientos de los contenedores que desencadenó en el hallazgo de la cocaína y de las personas presuntamente implicadas en el red de narcotráfico.

Organizaciones criminales transnacionales utilizan a Jamaica como centro de operación para mover armas y drogas desde el Caribe hacia el norte de América.