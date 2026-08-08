Policía de Bolivia dice que 4 hombres ligados a muerte de agente fueron abatidos en Brasil

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, dijo a los medios que "ciudadanos bolivianos fueron abatidos" en la región brasileña de Mato Grosso tras "un intercambio de fuego con policías de Brasil".

Entre los identificados está José Mariano Paz Chávez, alias 'Piña', quien es "uno de los autores materiales" del suceso del pasado 31 de julio en la comunidad boliviana de Ascensión de la Frontera.

En ese lugar, un grupo de hombres armados emboscó a agentes de inteligencia que se dirigían al municipio de San Matías a investigar la muerte de cuatro personas acribilladas en una hacienda un día antes.

Los hombres dispararon a los policías y después se llevaron el cuerpo del agente fallecido para luego abandonarlo en una pista clandestina, tras lo cual escaparon en una avioneta, según informaron en ese momento fuentes oficiales.

Gómez precisó que la nave "fue interceptada por la policía de Brasil", por lo que tuvo que aterrizar de "emergencia".

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Luego, los cuatro hombres se ocultaron en una zona boscosa durante varios días hasta que finalmente las autoridades brasileñas los rodearon y abatieron.

El jefe policial recordó que hace un par de días el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, presentó a siete detenidos, incluidos algunos brasileños, considerados como "autores materiales" de la muerte del policía.

El Gobierno de Paz aseguró el lunes que los sucesos en San Matías están vinculados con las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), que sostienen una disputa por las rutas del narcotráfico en la frontera de Bolivia con Brasil, lo que generó una ola de violencia en esa zona.

Los hechos en San Matías se suman al asesinato de un extranjero en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz, ocurrido el miércoles, a quien dos presuntos sicarios dispararon varias veces.

Ese día, dos reclusos brasileños escaparon de la cárcel de Palmasola, la más poblada y considerada la más conflictiva del país, situada en Santa Cruz, aprovechando un corte de luz en uno de los pabellones.

El Ministerio de Gobierno (Interior) anunció que la Policía Federal de Brasil abrirá próximamente una oficina permanente en Bolivia para reforzar la lucha contra las organizaciones criminales y facilitar el intercambio de información.