Sebastopol, base de marina rusa en el mar Negro, repele masivo ataque de drones ucranianos

"Nuestros, militares, la aviación, las defensas antiaérea y los grupos móviles han repelido dos oleadas de ataques desde la mañana. Fueron derribados 35 drones. Fundamentalmente sobre el mar y lejos de la costa", escribió en su cuenta de Telegram.

El gobernador señaló que "lo principal es que no hay víctimas".

"Los servicios de rescate de Sebastopol han registrado daños puntuales menores en doce edificios de los distritos Gagarin, Balaklava y Sévernaya Storoná: los residentes informaron de ventanas rotas", añadió.

Además, se reportaron daños en al menos diez casas y diez automóviles, señaló.

Razvozháev llamó a la población a no acercarse a los fragmentos de los drones derribados y llamar inmediatamente a la policía en caso de hallarlos.

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La anexionada península ucraniana de Crimea y la ciudad portuaria de Sebastopol son objeto de ataques ucranianos a diario.

Durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas derribaron 397 drones ucranianos de ala fija sobre varias regiones rusas, Crimea y el mar de Azov, según informó este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia.