Siete heridos siguen en condición grave tras el tiroteo en una escuela de Tailandia

Así lo indica el balance publicado este mediodía por el Ministerio tailandés de Sanidad, que también señala que otras nueve personas permanecen en hospitales, cuatro con heridas moderadas y cinco leves, mientras que doce víctimas ya han recibido el alta tras el tiroteo, el más grave en Tailandia en casi cuatro años.

Las autoridades no han publicado más detalles sobre los heridos, que, según medios, son profesores y alumnos de la escuela Debsirin, en la provincia de Nonthaburi y a unos quince kilómetros al noroeste de Bangkok.

El atacante, un adolescente de catorce años armado con una pistola, asesinó en la mañana del viernes a sus dos abuelos, con quienes vivía, antes de acudir al centro educativo donde disparó contra docentes y alumnos, dejando allí un saldo de seis fallecidos, incluido el joven.

La Policía precisó que todos los asesinados son profesores y personal del centro y que el adolescente se quitó la vida dentro de la escuela, cuando aún contaba con varias rondas de munición.

El jefe de la Policía forense, Wiroon Supasingsiripreecha, indicó este sábado que todas las víctimas murieron por "herida de bala", la mayoría de un solo disparo en algún órgano vital, incluidos sus abuelos.

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El oficial dijo que los cuerpos de las víctimas serán entregados a partir de este sábado a sus familiares para proceder con los ritos funerarios.

Wiroon también señaló que se ha procedido a realizar pruebas toxicológicas al asaltante, cuyos resultados preliminares se esperan esta noche.

La Policía, que interrogó el viernes a los padres del tirador, investiga el motivo del asalto, mientras un oficial afirmó que se encontraron en el ordenador del joven -que usó un arma registrada a nombre de su abuelo- videos de ataques armados contra colegios estadounidenses.

Por su parte, el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo el viernes que el ataque "había sido planeado con cuidado" y que las primeras investigaciones apuntan a que el joven sufría de "estrés académico" ante la supuesta presión de sus abuelos -uno de ellos profesor retirado- para que sacase buenas notas.

El tiroteo fue el segundo en una escuela en lo que va de año, pues el pasado febrero la directora de un colegio de Hat Yai (sur del país) murió después de que un hombre irrumpiera a tiros en el centro.

Fue, además, el tiroteo más grave en Tailandia desde octubre de 2022, cuando un expolicía abrió fuego en el interior de una guardería de la localidad de Uthai Sawan, en el noreste del país, y mató a 34 personas, entre ellas 22 niños y una profesora embarazada.

El suceso ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de la tenencia de armas de fuego en la nación, donde sucesos así no son inusuales.

Tailandia tiene unas 15,14 armas de fuego por cada 100 civiles, según datos de Small Arms Survey, y gran facilidad para acceder a ellas por parte de personal del Ejército y la Policía.