Suben a 13 los fallecidos en choque de una miniván con un tráiler en el sur de Perú

El accidente se produjo hacia las 02:00 horas (07:00 GMT) de este sábado en la jurisdicción del distrito de Pallpata, en la provincia cusqueña de Espinar, a unos 1.200 kilómetros al sur de Lima.

La emisora estatal Radio Nacional confirmó el incremento de los fallecidos, que en un principio se indicó que eran 9, y señaló que los cuerpos de las víctimas mortales ya fueron trasladados hasta la morgue de la provincia cusqueña de Espinar, mientras que cuatro heridos fueron llevados a hospitales de la ciudad de Arequipa.

Entre los fallecidos se encuentra el chófer de la minivan, identificado como Raúl Huamaní Enríquez, de 36 años, así como siete mujeres, tres hombres y dos menores de edad, uno de los cuales murió en el hospital de Espinar, según agregaron medios locales.

Al respecto, el jefe de Seguridad Interna de la Región Policial Cusco, Carlos Guizado, confirmó que la miniván había partido desde la localidad de Challhuahuacho, en la región de Apurímac, y tenía como destino final a la ciudad de Arequipa.

Añadió que el vehículo se estrelló contra la parte posterior del tráiler, que se había detenido en la vía tras sufrir aparentes desperfectos mecánicos, por lo que la Policía ha detenido a su conductor.

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Guizado señaló que el chófer asegura que había colocado conos de seguridad y realizaba señales con una linterna para advertir a los demás vehículos que transitaban por la zona.

Aunque el jefe policial señaló que las investigaciones del accidente siguen en marcha, comentó que el exceso de velocidad pudo haber sido una de las causas.

Los accidentes de este tipo son habituales en carreteras de Perú, causados en su mayoría por la imprudencia de los conductores, el mal estado de las vías y del parque automotor, así como por las condiciones agrestes de la geografía.

Al año mueren en el país alrededor de 3.000 personas en accidentes de tráfico, la mayoría por atropellos, y unos 55.000 quedan heridos, según cifras del Consejo Nacional de Seguridad Vial.