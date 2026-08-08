Taipéi protesta tras anuncio chino de controles en el estrecho de Taiwán por tifón Dolphin

En un comunicado publicado este miércoles en su cuenta oficial de la red social WeChat -equivalente a WhatsApp, bloqueado en China-, la Administración de Seguridad Marítima de la provincia suroriental de Cantón anunció que, desde la tarde del jueves, impondría controles de navegación a los buques que naveguen hacia el norte por la mencionada vía.

"Se reclama a todos los buques que cumplan de forma estricta con los requisitos de control de navegación, que escojan aguas seguras donde refugiarse de la tormenta, y que sigan 'in situ' las órdenes de la Administración para garantizar la seguridad", agregó el documento.

El Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán -el organismo gubernamental encargado de las relaciones con China- respondió este viernes con una denuncia en su página web sobre lo que considera "una violación de las leyes internacionales".

"Esta declaración irracional y grosera (...) constituye una muestra de ignorancia, indiferencia y pisoteo del orden y las normas internacionales. ¡Es sumamente ridículo! (...) El Partido Comunista de China no tiene derecho alguno a ejercer ningún tipo de 'control' o 'jurisdicción' sobre las aguas territoriales de nuestro país", agregó.

Las autoridades isleñas reclamaron a Pekín "que actúe con moderación, respete las normas internacionales y se ocupe de los posibles daños (por el tifón) en su propio territorio, sin entrometerse en asuntos que no les incumben".

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Pese al cruce de declaraciones, los guardacostas taiwaneses aclararon este viernes que por el momento no se ha detectado ningún "movimiento fuera de lo normal" por parte de buques chinos ni han recibido denuncias de "interferencias" a compañías de transporte marítimo.

La Guardia Costera, citada por la agencia de noticias isleña CNA, aseguró que se trata de un intento de "guerra cognitiva" por parte de Pekín, subrayó que China no tiene derecho a controlar aguas internacionales y reclamó a todos los cargueros que naveguen por la zona que, en caso de recibir cualquier transmisión de las autoridades chinas, las ignoren y lo denuncien.

Las autoridades de Pekín consideran Taiwán "parte inalienable" del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada de forma tajante por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

Tras cruzar este viernes las islas Ryukyu (sur de Japón), Dolphin avanza con vientos de hasta 150 km/h al norte de Taiwán, y, según la plataforma de seguimiento de tormentas Zoom.earth, podría tocar tierra hacia las 20.00 hora local (12.00 GMT) de este domingo en la provincia oriental china de Zhejiang, donde las autoridades ya han elevado los niveles de alarma.