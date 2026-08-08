Terminal del Puerto de Montevideo no recibe camiones el fin de semana por medida sindical

Según detalló TCP (perteneciente en un 80 % al operador de servicios logísticos belga Katoen Natie y en el restante 20 % a la Administración Nacional de Puertos), los empleados no se reintegrarán a sus tareas hasta mantener una nueva asamblea, que será posterior a una reunión que se llevará a cabo el lunes en el Ministerio de Trabajo.

"Tras varias reuniones en las que se habían registrado avances, el sindicato ha vuelto a plantear la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, recientemente acordada para el sector de la construcción", indicó la empresa en un comunicado.

De acuerdo con esto, señaló que TCP "considera necesario aclarar que el acuerdo alcanzado en la construcción fue negociado en el ámbito de los Consejos de Salarios de ese sector", por lo que sus términos "no pueden trasladarse ni imponerse automáticamente en una negociación colectiva por un convenio bipartito".

En el mes de julio, los trabajadores detuvieron sus actividades en diferentes momentos en el marco de una disputa entre el sindicato y la empresa que tuvo su origen en la renovación de un convenio colectivo para los 550 funcionarios de la terminal, después de que el acuerdo anterior perdiera vigencia.

Ante esta situación, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, dijo que el asunto era "complejo" y aseguró estar muy preocupado.

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Consultado sobre la posibilidad de que se decretara la esencialidad de dicha actividad, señaló que eso se hace cuando se paraliza un servicio o actividad que genera un problema "bastante mayor" al que estaba ocurriendo y que no se había llegado a ese nivel.

Mientras tanto, organizaciones empresariales de Uruguay le pidieron en ese momento al Gobierno que adoptara medidas ante el conflicto y apuntaron que este mantenía "en jaque" al comercio exterior del país sudamericano.

"¿Hasta cuándo se admitirá que conflictos particulares sigan manteniendo en jaque al comercio exterior del país, y como consecuencia de ello, a su economía?", destacó un comunicado emitido.