Turquía asegura que el pacto con Pakistán y Arabia Saudí no se dirige contra Irán

"Ningún país que no nos ataque será nuestro objetivo", dijo Fidan en declaraciones a la agencia de noticias oficial turca Anadolu, al tiempo que precisó que la República Islámica "no es el objetivo de esta organización".

El acuerdo trilateral es un pacto de defensa mutua según el cual un ataque contra uno de los miembros se considera un ataque contra todos, según el ministro turco, similar al artículo 5 de la OTAN, de la que Turquía forma parte.

Fidan destacó además que ninguno de los tres países firmantes son expansionistas y señaló que las negociaciones sobre el acuerdo llevaban más de dos años, mucho antes del estallido de la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán.

Durante ese conflicto, que comenzó el pasado 28 de febrero, Irán ha atacado objetivos en varios países del Golfo Pérsico, entre ellos también Arabia Saudí.

La secretaría del acuerdo trilateral tendrá su sede en Arabia Saudí, mientras que los tres países cooperarán en ejercicios militares conjuntos y proyectos de la industria de defensa, explicó Fidan.

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Por otra parte, el ministro turco no descartó que otros países, como Egipto, se puedan unir al acuerdo en el futuro. "Creo que Egipto formará parte de la alianza más adelante", dijo Fidan, citado por el diario Hurriyet.

"La visión de nuestro presidente es que esta iniciativa no se limite a tres países, sino que crezca y, si es necesario, incorpore a todos los países bajo este marco", concluyó.