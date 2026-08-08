Un dron explosivo se estrella en el noreste de Bulgaria, sin causar daños

"Un dron invadió el espacio aéreo búlgaro y se estrelló a 100 metros dentro del territorio búlgaro, procedente desde Rumanía", dijo el jefe de Gobierno tras una reunión de emergencia de su consejo de ministro.

El incidente, el primero desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, sucedió cerca de la localidad de Kardam en torno a las 08.00 de la mañana local (05.00 GMT), precisó Radev, considerado prorruso por su rechazo a las ayudas militares para Ucrania.

Si bien el mandatario no precisó el origen del dron, recordó los recientes derribos de aviones no tripulados de producción iraní usados por Rusia por parte de la aviación de la vecina Rumanía.

"No hay víctimas ni daños en los edificios, la zona está acordonada. Seguimos vigilando la situación. Se han tomado medidas para reforzar la vigilancia y la seguridad en los lugares estratégicos del país", añadió Radev ante la prensa.

"Una cosa es más que segura -el dron contenía una cantidad sólida de explosivos. Antes de estrellarse, (el dron) no fue detectado en el espacio aéreo de Rumanía ni en el espacio aéreo de Bulgaria", concluyó el primer ministro.