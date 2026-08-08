Un misil impacta contra un buque de Emiratos Árabes Unidos en Ormuz sin provocar víctimas

"ADNOC anunció que uno de sus buques fue atacado con un misil mientras transitaba por el estrecho de Ormuz en la madrugada del sábado 8 de agosto. El incidente no causó heridos y la situación fue controlada", dijo la empresa emiratí en un breve comunicado.

Ayer, ADNOC indicó que 15 de sus buques han sido atacados en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán el pasado 28 de febrero, incluidos tres esta semana, unas acciones que provocaron la muerte de un miembro de la tripulación y heridas a otros 20.

Según varias plataformas de monitoreo, alrededor de unos 70 buques han sido atacados en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra.

Este mismo viernes, la plataforma de monitoreo marítimo Kpler dijo que el número de cruces por Ormuz continuó cayendo el jueves, cuando se registraron ocho tránsitos confirmados, una reducción del 33 % respecto al día anterior, mientras que el 5 de agosto se registraron 12 cruces y, un día antes, 15.

Esta reducción del tráfico, atribuida también a la incertidumbre de las navieras, se produce en un momento en el que los dos países ribereños de Ormuz -Irán y Omán- están cerca de alcanzar un acuerdo para establecer una nueva ruta temporal de navegación por el estrecho, por donde antes de la guerra pasaba el 20 % del crudo mundial.

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Las autoridades iraníes han explicado que esta nueva vía discurrirá parcialmente por aguas territoriales iraníes y omaníes y permitirá el tránsito de buques comerciales bajo un nuevo esquema de gestión, sustituyendo las rutas provisionales establecidas hasta ahora por Irán y Omán.

Asimismo, Irán y Omán han alcanzado un acuerdo sobre las características geográficas de una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz y se encuentran en la fase final de elaboración de una declaración conjunta sobre ese entendimiento.