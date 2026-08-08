Un niño y sus abuelos mueren en un ataque ruso a la región de Kiev

Así lo indicó este sábado el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en su cuenta de X, donde denunció que el ataque se produjo contra un edificio residencial, sin ninguna significación militar.

Además de esos tres familiares, el cadáver de otra persona se encontró después durante las labores de limpieza, según la Administración Militar.

En paralelo, una serie de ataques rusos, con drones y bombardeos de artillería, dejaron al menos dos civiles muertos y 24 heridos en las últimas 24 horas en la región ucraniana de Jersón, informó el jefe de la Administración Militar de la zona, Oleksandr Prokudin en Telegram.

Las fuerzas rusas atacaron infraestructuras críticas y sociales, así como zonas residenciales en los asentamientos de la región. En concreto, dañaron siete edificios de gran altura y once viviendas particulares.

Los ocupantes también destruyeron una iglesia, una tienda, una peluquería, una gasolinera, un edificio agrícola, autobuses escolares, maquinaria agrícola y coches particulares.

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También en la región de Dnipropetrovsk hubo un total de 10 ataques con drones en los resultó herida una persona, según el jefe de la Administración Militar regional, Oleksandr Ganzha.

Los ataques, según la misma fuente, afectaron a seis distritos de la región.

Zelenski volvió a pedir tras los nuevos ataques a los aliados más sistemas de intercepción de misiles.

“Europa, Estados Unidos y Ucrania llevan mucho tiempo queriendo detener esta guerra rusa. Solo Putin no quiere hacerlo y se aferra desesperadamente a sus misiles balísticos y drones para prolongarla. Se necesita más presión. Nuevas sanciones que impidan la producción de estos misiles balísticos. Y, sin duda, necesitamos mayor protección para nuestra gente", escribió el presidente en Facebook.

Luego especificó que se necesitaban "capacidades antibalísticas, misiles interceptores para Patriot, SAMP/T, NASAMS, Hawk y nuestros F-16".

"Todo esto funciona y ayuda a proteger vidas cuando está aquí, en Ucrania, en lugar de estar almacenado a miles de kilómetros de los ataques rusos contra la vida”, agregó.