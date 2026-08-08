Venezuela ha inspeccionado más de 51.000 edificaciones tras el doble terremoto

En una publicación en X, el también líder de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras indicó que el 58 % de las edificaciones inspeccionadas obtuvieron la etiqueta verde, lo que significa que son seguras para ser ocupadas.

Entretanto, el 23 % obtuvieron la etiqueta amarilla (alerta y revisión) y el 18 % roja (alto riesgo).

Garcés señaló que hay 3.071 inspectores desplegados para hacer este trabajo.

El jueves, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el Gobierno está reparando más de 13.000 viviendas afectadas por el doble terremoto que golpeó al país el pasado 24 de junio y que ha dejado 41.624 hogares perjudicados, según el último balance oficial del pasado lunes.

La semana pasada, Rodríguez indicó que la banca pública y privada otorgarán créditos para la compra de viviendas: las que cuesten hasta 70.000 dólares serán subsidiadas por el Gobierno en un 80 %.

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Para las viviendas con un valor superior a 70.000 y hasta 100.000 dólares, el Gobierno subsidiará el 50 %.

Por su parte, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó el pasado viernes una nueva ley de arrendamiento para estimular el mercado inmobiliario tras los sismos.

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país petrolero durante la próxima década.