Vicepresidente colombiano afirma que el país ha recuperado la confianza de Estados Unidos

"Nos alegra recibir esta gran noticia: la intención de destinar mil millones de dólares y lanzar un Diálogo Bilateral para la Prosperidad para atraer mayor inversión, fortalecer la seguridad y el desarrollo económico de nuestro país", manifestó Restrepo en su cuenta de X.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que, en coordinación con el Congreso, pretende anunciar esa millonaria asistencia como una de las piedras angulares de la "renovada alianza" entre ambos países.

El paquete contempla reforzar las fuerzas de seguridad colombianas en la lucha contra organizaciones terroristas y criminales transnacionales, mediante tecnología estadounidense, una mayor operatividad y operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses.

El plan de ayuda también incluye ampliar significativamente la erradicación de cultivos de coca y las operaciones de interdicción de cocaína, así como perseguir las finanzas de las organizaciones criminales.

"Es una señal clara de que Colombia vuelve a ser vista como un aliado fuerte, serio y confiable", agregó Restrepo, en referencia a las turbulencias que alteraron la relación bilateral durante el gobierno del ahora expresidente colombiano Gustavo Petro.

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Estados Unidos también ofreció apoyar los esfuerzos de Colombia para recuperar el control estatal de territorios dominados por grupos armados ilegales, proteger a menores frente al reclutamiento forzoso y frenar los flujos de migración irregular mediante una mayor coordinación fronteriza.

En ese sentido, el vicepresidente recordó que De la Espriella dijo ayer, en su discurso de investidura, que "habrá una lucha frontal contra el narcotráfico, la delincuencia y la narcoguerrilla. Sin vacilaciones".

El Departamento de Estado enmarcó estas medidas en un nuevo capítulo de la relación bilateral, que también contempla cooperación económica en energía, minerales críticos, infraestructura, tecnología y energía nuclear civil.

Durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), Estados Unidos puso en marcha el Plan Colombia para combatir el narcotráfico y los grupos guerrilleros, con el cual Washington destinó al país unos 10.000 millones de dólares en ayuda militar a lo largo de dieciséis años, hasta que se firmó el acuerdo de paz con las FARC.