Vicepresidente paraguayo recibió a gobernador brasileño para impulsar inversiones

La Cámara de Diputados señaló en un comunicado que las autoridades abordaron el viernes en la Vicepresidencia de Paraguay los "mecanismos para atraer nuevas inversiones, ampliar la cooperación y generar mayores oportunidades de empleo".

"Veo este encuentro como una oportunidad brillante de seguir estrechando relaciones y seguir buscando mecanismos de cooperación", dijo Latorre en un video que publicó este sábado en la red social X.

En la reunión, Alliana y Mello además hablaron sobre la posible construcción de un puente que conecte la ciudad paraguaya de Mayor Otaño, en el departamento de Itapúa (sur), con Eldorado, en la provincia argentina de Misiones, y permita a los paraguayos acceder directamente a Santa Catarina.

"Una conexión más directa significa menores costos para nuestros productores, más comercio, más industrias, inversiones y nuevos empleos para nuestra gente", publicó en X Alliana, quien destacó que esa obra les ahorraría casi 300 kilómetros de recorrido en carretera para llegar "a uno de los estados que más crece en Brasil".

Por otro lado, durante la visita de Mello, la estatal Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), órgano dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) de Paraguay, y el Invest Santa Catarina suscribieron un acuerdo de cooperación orientado a fortalecer sus vínculos económicos.

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La alianza contempla "el intercambio empresarial, la organización de misiones comerciales y la promoción de nuevas inversiones y oportunidades de desarrollo", informó este sábado el MIC.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha realizado varios viajes a estados brasileños desde que asumió el poder en agosto de 2023 para promover el "potencial" de su país como destino de inversiones, el último a Mato Grosso do Sul, en marzo pasado.

Brasil es el segundo destino de las exportaciones paraguayas con una participación de 25,4 % y un valor de 1.667,6 millones de dólares de enero a junio de 2026, según el Banco Central de Paraguay (BCP).