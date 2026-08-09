Al menos 37 muertos en un ataque de represalia en el noroeste de Sudán del Sur

El ministro de Información del estado de Warrap, Bol Deng, indicó a EFE que el ataque, ocurrido esta madrugada, tuvo lugar en el condado de Tonj Norte y estuvo dirigido contra miembros de una comunidad acusada de perpetrar el anterior ataque mortal.

“Lo ocurrido fue un ataque de represalia. Hace aproximadamente dos semanas, se produjo un ataque en la zona de quienes atacaron hoy, en el que murieron 15 personas”, declaró Deng.

Deng afirmó que las fuerzas de seguridad no han podido arrestar a los sospechosos de participar en las muertes anteriores, debido al mal estado de las carreteras a causa de las fuertes lluvias y a la escasez de recursos policiales.

El ministro añadió que las autoridades de Warrap habían solicitado al gobierno nacional en Yuba una intervención inmediata para ayudar a contener la violencia y reforzar la respuesta de seguridad del estado.

Warrap ha sufrido durante años violencia intercomunitaria recurrente, especialmente en la región del Gran Tonj, que comprende los condados de Tonj Norte, Tonj Este y Tonj Sur.

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Las disputas por el ganado, los pastos y otros agravios locales han desencadenado con frecuencia incursiones y ataques de represalia, creando ciclos de violencia que las autoridades locales han tenido dificultades para contener, sobre todo en zonas remotas donde las malas carreteras y la escasa presencia de fuerzas de seguridad dificultan la intervención.

Sudán del Sur sigue enfrentando violencia localizada generalizada a pesar del acuerdo de paz de 2018 que puso fin a la guerra civil del país, mientras que los enfrentamientos relacionados con el ganado y los asesinatos por venganza siguen siendo una importante fuente de inseguridad en varios estados.