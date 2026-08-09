Cuba agradece a China nuevo donativo de 5.000 sistemas fotovoltaicos

"Agradecemos profundamente este gesto del pueblo y Gobierno chino, que se suma a los esfuerzos que está haciendo Cuba para cambiar su matriz energética, en medio del bloqueo genocida", escribió el gobernante cubano en las redes sociales, aludiendo al cerco petrolero que Estados Unidos aplica a la isla.

Hace dos días, la embajada de China en La Habana hizo entrega de este segundo donativo de 5.000 sistemas fotovoltaicos, destinado a electrificar viviendas en zonas rurales en los 169 municipios de la isla, según informó el Ministerio cubano del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

El pasado noviembre el Gobierno chino había donado otros 5.000 kits de paneles fotovoltaicos para las viviendas que quedaron aisladas en el extremo oriental de la isla, tras el paso del potente huracán Melissa.

Cuba sufre una aguda crisis energética desde mediados de 2024, en parte por un sistema energético profundamente obsoleto y sin las inversiones necesarias durante décadas, una situación que se ha agravado desde enero por el bloqueo petrolero aplicado por EE.UU. que no permite la llegada de crudo a la isla.

En tales circunstancias, la situación energética del país es "crítica" y "extremadamente tensa", según ha reconocido el Gobierno cubano, y ha escalado a máximos en los últimos meses con siete desconexiones totales del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) reportados en lo que va de 2026.

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La mayoría de las centrales termoeléctricas -responsables del 40 % de la generación- fueron construidas en las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado y diariamente más de la mitad de las unidades de generación (16 en total) no están operativas por averías o mantenimientos.

La principal apuesta del Gobierno cubano para salir de esta crisis ha sido la energía solar, principalmente con el apoyo chino, y ha puesto en marcha un programa para levantar 92 parques solares por toda la isla, con una potencia instalada total de unos 2.000 megavatios (MW).

Según ha referido el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el proyecto de cambio de matriz energética en Cuba prevé cubrir el 24 por ciento de la generación eléctrica para 2030 mediante fuentes renovables de energía.

La Habana y Pekín mantienen estrechas relaciones políticas y económicas, que convierten al país asiático en uno de los principales aliados de la isla.