El gobernador de Hawái y congresistas demócratas se imponen en las primarias del estado

Green, de 56 años, quien ocupa el cargo desde 2022 y es también médico, ganó las primarias con el 81,8 % de los votos.

El político, que anteriormente fue vicegobernador y representante estatal, se enfrentará el 3 de noviembre al empresario republicano Gary Cordery.

Los electores de Hawái también respaldaron la reelección de Case, quien obtuvo el 55,7 % de los votos y se impuso al senador estatal Jarrett K. Keohokalole, considerado parte del ala progresista del Partido Demócrata.

Keohokalole, de 43 años, quedó en segundo lugar con el 35,6 % de los votos, según la oficina electoral de Hawái, y no logró repetir los triunfos cosechados por otros candidatos progresistas en las primarias demócratas de varios estados.

Case, de 76 años, ocupa un escaño en la Cámara de Representantes desde 2019, en representación del primer distrito congresional de Hawái, y es considerado uno de los demócratas más conservadores del Congreso.

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En abril de 2025, Case fue uno de los cuatro demócratas que se sumaron a los republicanos para apoyar la controvertida Ley Save America, que establece requisitos para demostrar la ciudadanía estadounidense a la hora de registrarse para votar.

Por su parte, Jill Tokuda, que llegó al Congreso en enero de 2023, también se impuso por amplio margen en las primarias demócratas, con el 83,4 % de los votos.

Tokuda, de 50 años y miembro del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, fue senadora estatal durante doce años, entre 2006 y 2018.