El presidente de Colombia participa del cierre de la Feria de las Flores en Medellín

El mandatario, que usaba un sombrero panamá adornado con una cinta con la bandera de Colombia, asistió al desfile en compañía de la primera dama, Ana Lucía Pineda, mientras que el vicepresidente también llegó junto a su esposa, Tatiana Céspedes, con quien disfrutó del recorrido.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue el anfitrión del evento, el más importante de la ciudad y que cada año recibe a miles de turistas que llegan para apreciar la destreza de los silleteros, quienes cargan sobre sus espaldas las silletas, vistosos mosaicos hechos de flores que muestran escenas o personajes de la vida nacional.

"Detrás de cada silleta hay una familia, una historia, manos que llevan meses cultivando flores y generaciones enteras cuidando un legado que nos representa ante el mundo", escribió Gutiérrez en su cuenta de X.

Los asistentes que se encontraban cerca del palco de la alcaldía saludaron a De la Espriella, quien se mostró sonriente en uno de sus primeros actos públicos como presidente de Colombia.

El mandatario, rodeado por su seguridad, paró para tomarse fotografías, dar la mano y algunos abrazos al público asistente.

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Medellín se transforma cada año en un "jardín vivo" con el desfile de silletas, unos armazones de madera que los campesinos de la zona usaban antiguamente para llevar cargas a la espalda, a los cuales se les denominó ‘silleteros’.

En la actualidad son la base de creaciones artísticas hechas con flores que representan escenas de la vida cotidiana.

Desde 1957, esta costumbre se volvió la razón del desfile central de la Feria de las Flores, que llegó este 2026 a su edición número 69 y se celebró entre el 31 de julio y este 9 de agosto.