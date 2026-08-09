El presunto cabecilla del clan Kinahan, en prisión preventiva tras extradición a Irlanda

El sospechoso, de 49 años, llegó esta tarde al aeródromo de Casement, al suroeste de Dublín, a bordo de un avión del Gobierno irlandés y bajo un gran dispositivo de seguridad procedente de Dubái, donde Kinahan llevaba detenido desde abril.

Seguidamente fue trasladado al Tribunal Penal Especial (SCC, en inglés) de Dublín escoltado por un enorme convoy.

Una vez dentro, Kinahan fue acusado de dirigir las actividades de una organización criminal entre el 18 de octubre y el 6 de abril de 2017.

Tras la breve audiencia, el presunto cabecilla de los Kinahan fue puesto en prisión preventiva y trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Portlaoise, en el centro de la isla, en una furgoneta de escolta blindada y a prueba de bombas recientemente adquirida por las autoridades.

Su próxima comparecencia ante la justicia irlandesa está prevista para el próximo 5 de octubre.

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Daniel Kinahan fue detenido en Dubái -donde residía desde hace una década- por las autoridades emiratíes el pasado 17 de abril, después de una orden de arresto de la justicia irlandesa, que remitió un expediente judicial con los cargos contra el sospechoso y su presunto papel dentro de la banda.

A finales de julio, Kinahan fracasó en su último recurso de apelación para evitar su extradición desde los UAE a su Irlanda natal.

El Grupo Criminal Organizado Kinahan (KOGC, por sus siglas en inglés), que surgió en los años 90 en Irlanda, está considerado el cartel más poderoso de la isla y uno de los más grandes del mundo, con presencia en países como Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido o España -especialmente en la Costa del Sol-.

Aunque fue fundada por Christopher Vincent Kinahan, el patriarca, su hijo Daniel es considerado el verdadero jefe operativo de la banda, habitualmente involucrada en delitos relacionados con las drogas, incluido asesinatos, lavado internacional de dinero, así como en una guerra de pandillas en Irlanda.

En 2022, el Gobierno estadounidense llegó a ofrecer hasta 5 millones de dólares de recompensa para apresar a los líderes de los Kinahan, entre ellos, a Daniel.