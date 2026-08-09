El-Sayed, candidato demócrata al Senado, agradece consejos de Obama para las elecciones

“Le agradecí mucho sus consejos, y aunque tenemos un largo camino por recorrer, estamos perfectamente unidos en la necesidad de ganar Michigan, recuperar el Senado y exigirle responsabilidades a Donald Trump", afirmó en entrevista en CNN.

El candidato progresista rechazó entrar en detalles de lo que habló con Obama porque "me gusta mantener las conversaciones privadas en privado".

El-Sayed, epidemiólogo de 41 años, se impuso en las primarias del pasado 5 de agosto a la moderada Haley Stevens en la reñida carrera por la candidatura demócrata en las primarias al Senado en el estado de Míchigan, un territorio clave de cara a los comicios legislativos de noviembre.

Aún se desconoce si Obama se uniría a la campaña electoral de El-Sayed y al ser preguntado al respecto señaló que espera que eso ocurra.

"Obviamente, aún nos queda mucho por hacer aquí, pero fue una conversación muy, muy cordial, y le estoy muy agradecido por sus consejos y su mentoría", sostuvo.