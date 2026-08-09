Fujimori recibe un 60 % de aprobación tras el inicio de su Gobierno, según encuesta

El estudio, que se realizó a nivel nacional, también indicó que un 24 % de los peruanos desaprueba las primeras acciones de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y 16 % asegura que "no sabe".

Fujimori ganó la segunda vuelta presidencial del pasado 7 de junio en Perú al obtener el 50,135 % de los votos válidos, con 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % del izquierdista Roberto Sánchez, que recibió 9.173.755 apoyos.

Datum señaló que la nueva gobernante obtiene su mayor aprobación en el norte del país, donde alcanza un 66 % de apoyo, frente a un 17 % de rechazo; seguido por Lima y Callao, con un 64 % de aprobación y un 19 % de desaprobación.

Su aprobación en el centro del país llega al 62 % y el rechazo al 27 %, en el oriente amazónico recibe un 54 % de aprobación y un 28 % de desaprobación, mientras que en el sur peruano alcanza un 44 % de respaldo y un 39 % de rechazo.

El sondeo también indicó que un 62 % de los encuestados declaró que se siente "optimista con el futuro del país", frente a un 32 % que declaró estar pesimista y un 6 % dijo que "no sabe".

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Al referirse a temas específicos de gestión, un 71 % dijo que confía en que Fujimori impulsará la inversión privada, el 66 % que generará más empleo en el país y el 65 % que mejorará la economía del país.

Además, un 62 % dice que "pondrá orden en el país", un 60 % que "reducirá la delincuencia" y un 51 que "reducirá la corrupción".

Al referirse al anuncio que ha hecho Fujimori de que las Fuerzas Armadas participarán en la lucha contra la criminalidad en el país, un 87 % afirmó que está de acuerdo con que los militares se sumen a las tareas de la Policía Nacional, el mismo porcentaje que apoya que salgan a patrullar en las calles.

Un 86 % se mostró de acuerdo con que las Fuerzas Armadas lideren las tareas de seguridad ciudadana en las jurisdicciones declaradas en estado de emergencia y un 85 % que se encarguen de la seguridad en las cárceles del país.

Al referirse al nuevo Congreso bicameral, que mantiene fuerzas divididas entre el oficialismo y la oposición tanto en el Senado como la cámara de diputados, un 47 % consideró que tendrá "una actitud de confrontación" y un 44 % que será "de diálogo".

En ese sentido, un 67 % de los encuestados opinó que el Congreso debería otorga las facultades que el Ejecutivo ha anunciado que solicitará para legislar directamente en temas de prevención del fenómeno climático de El Niño, seguridad ciudadana, económicos y laborales.

Según señaló la ficha técnica publicada por Datum, la encuesta se realizó a 1.205 personas a nivel nacional entre el 5 y el 7 de agosto pasado y tiene un margen de error de 2,8 % y un nivel de confianza de 95 %.