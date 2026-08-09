Gobierno taiwanés propondrá aumentar gasto en Defensa un 16 % en 2027, según medio oficial

Según fuentes conocedoras del asunto y citadas por CNA -una agencia que el Ejecutivo suele emplear para adelantar información sensible-, se prevé que el presupuesto militar de Taiwán vuelva a superar la barrera del 3 % del PIB el próximo año, si bien la cifra exacta dependerá de la proyección oficial de crecimiento económico para 2027.

La cuantía de 1,1 billones de dólares taiwaneses, que se dará a conocer el 20 de agosto tras una reunión de gabinete, engloba tanto la partida gestionada por el Ministerio de Defensa Nacional como fondos para la Guardia Costera, los veteranos y proyectos especiales de adquisición militar, entre otros, de acuerdo con la agencia.

El presupuesto general del Gobierno central para 2026, que sigue sin recibir el visto bueno del Parlamento, de mayoría opositora, reservaba 949.500 millones de dólares taiwaneses (29.435 millones de dólares, 25.474 millones de euros) para Defensa, equivalentes al 3,32 % del PIB taiwanés en el momento en que se hizo la estimación.

Este último alza se enmarca en el objetivo del presidente isleño, Lai Ching-te, de seguir elevando el gasto en Defensa año tras año hasta que alcance el 5 % del PIB en 2030.

La decisión no responde solo a la creciente presión militar de Pekín, que considera Taiwán una "parte inalienable" del territorio chino, sino también a las exigencias de Washington, que insiste en que Taipéi debería gastar más en su propia Defensa.

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Desde la llegada al poder de Xi Jinping en 2012, China también ha impulsado una profunda modernización de sus fuerzas armadas, con nuevos portaaviones, aeronaves de combate de última generación y misiles avanzados.

Pekín, por su parte, ya anunció una subida del gasto en Defensa del 7 % para 2026, hasta unos 1,91 billones de yuanes (alrededor de 283.063 millones de dólares, 244.991 millones de euros), un ritmo levemente inferior al de los tres años anteriores (7,2 %).