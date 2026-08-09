Hijas de Villavicencio resguardan investigación de caso en Ecuador con herramienta SafeBox

"Entregamos el archivo y los materiales de la investigación a 'SafeBox', de Forbidden Stories", aseguró Tamia Villavicencio en la segunda parte de una serie de cuatro piezas, que se emitió en un mensaje a la nación este domingo, cuando se cumplen tres años del asesinato del candidato presidencial.

"Si intentan silenciarnos, esa información no desaparece, queda protegida por una red internacional, para que pueda publicarse globalmente, en varios idiomas, y la investigación continúe", añadió.

La red 'SafeBox' es una respuesta innovadora frente a los crecientes ataques a la libertad de prensa, incluyendo casos de periodistas encarcelados, secuestrados o asesinados, señala la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios).

Anota que esta herramienta permite que las investigaciones de periodistas en peligro sean almacenadas de forma segura y continuadas por equipos de colaboradores internacionales en caso de que el periodista original no pueda hacerlo.

El mensaje principal que impulsa esta red -dice- es claro y contundente: "Matar al periodista no matará la historia."

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A través de esta red, Forbidden Stories y sus socios publican y amplifican investigaciones sensibles, enviando un mensaje disuasivo a los enemigos de la prensa y destacando la importancia de preservar la verdad y la justicia, agrega Fundamedios, que es parte de la red global desde 2024.

"Han pasado tres años desde que asesinaron a nuestro padre, quienes ordenaron este crimen creyeron que el tiempo jugaría a su favor, que el país olvidaría, que la verdad terminaría enterrada entre miles de páginas de un expediente. Se equivocaron", dijo Amanda Villavicencio en el mensaje de este domingo.

Y añadió: "Mientras más investigamos, más entendemos por qué Fernando fue asesinado, y por qué esta lucha ya no pertenece solamente a nuestra familia, sino al Ecuador".

Ayer, sábado, la Fiscalía General del Estado pidió al juez de la causa que emita el auto de llamamiento a juicio contra los siete acusados como autores mediatos por su presunta participación en caso del asesinato del candidato presidencial, entre ellos, José Serrano, ministro en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

Asimismo, pidió la ratificación de la prisión preventiva para los siete procesados: Serrano; el exasambleísta del correísmo y excabecilla de los Latin Kings, Ronny Aleaga; el empresario Xavier Jordán; Daniel Salcedo y los tres cabecillas del grupo criminal Los Lobos: Wilmer Chavarría ('Pipo'), Ángel Aguilar ('Lobo Menor') y Luis Arboleda ('Gordo Luis').

Además, solicitó que se declare la calidad jurídica de prófugos a Jordán y Serrano, que se encuentran en Estados Unidos; Aleaga, que está en Venezuela, y Chavarría, que está en España, y pidió que se emita la difusión roja, a través de Interpol para su captura y que se inicie el proceso de extradición.

La Fiscalía también pidió para los siete procesados la prohibición de enajenar sus bienes y la retención de sus cuentas en el Sistema Financiero Nacional. Mientras que para las víctimas solicitó que se ratifiquen las medidas de protección.

Villavicencio fue acribillado el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin a pocos días de la primera vuelta de las elecciones extraordinarias, un crimen por el que fueron condenados a prisión cinco personas como autores materiales; mientras que otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el asesinato.