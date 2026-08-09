Japón registró un superávit corriente de 110.392 millones de dólares en semestre de 2026

La cifra es un 22,5 % superior a la registrada en el mismo período de 2025, según los datos publicados por el Ministerio de Finanzas.

En junio, el país registró un déficit por cuenta corriente de 92.300 millones de yenes frente al superávit de 3,97 billones de yenes que anotó en mayo y al de 1,28 billones de yenes anotado en el mismo mes de 2025.

La balanza comercial japonesa tuvo en la primera mitad del año un superávit de 742.100 millones de yenes, en contraste con el déficit de 1,46 billones de yenes del año pasado.

Las exportaciones crecieron un 12,8 % interanual, hasta 59,19 billones de yenes (324.355 millones de euros), mientras que las importaciones aumentaron un 8,4 % respecto al mismo período de 2025, hasta alcanzar 58,45 billones de yenes.

La balanza de servicios registró en la primera mitad del año un déficit de 1,82 billones de yenes, un 15,4 % más de lo registrado en la primera mitad de 2025.

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Por su parte, la cuenta de rentas registró un saldo positivo por valor de 20,49 billones de yenes, un 0,3 % interanual más.

La de transferencias registró un déficit por valor de 1,98 billones de yenes, lo que supone una reducción del 37 % interanual.

La balanza de pagos refleja los pagos e ingresos por intercambios con el exterior de bienes, servicios, rentas y transferencias, y está considerada uno de los indicadores comerciales más amplios de un país.